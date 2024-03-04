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В России возбуждено первое дело за нарушение новых правил рекламы банковских займов

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России было возбуждено первое дело за нарушение новых правил рекламы займов. Об этом сообщает газета «Известия».

В РФ возбуждено первое дело за нарушение новых правил рекламы займов
© РИА Новости

Издание напомнило, что с 23 октября прошлого года банки обязаны в рекламе рядом с привлекательной ставкой по ссуде указывать и диапазон ее полной стоимости, учитывая все дополнительные расходы. В рекламе »Почта Банка» крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке по кредиту, при этом отсутствовали данные о диапазоне полной стоимости кредита. В связи с этим ФАС возбудила дело в отношении «Почта Банка» по признакам нарушения закона о рекламе. Если будет выявлено нарушение, банк привлекут к административной ответственности.

В настоящее время штрафы за некорректное отображение сведений о полной стоимости кредита в рекламе банковских продуктов составляют от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. рублей для юридических лиц.

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До этого сообщалось, что в России могут повысить штрафы к банкам за недобросовестные продажи финансовых услуг.

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