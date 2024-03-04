В РФ возбуждено первое дело за нарушение новых правил рекламы займов

Издание напомнило, что с 23 октября прошлого года банки обязаны в рекламе рядом с привлекательной ставкой по ссуде указывать и диапазон ее полной стоимости, учитывая все дополнительные расходы. В рекламе »Почта Банка» крупным шрифтом указывалась привлекательная информация о ставке по кредиту, при этом отсутствовали данные о диапазоне полной стоимости кредита. В связи с этим ФАС возбудила дело в отношении «Почта Банка» по признакам нарушения закона о рекламе. Если будет выявлено нарушение, банк привлекут к административной ответственности.