"Впоследствии в целях поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий", - говорится в заявлении.



"Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, ранее объявленному Россией, в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года", - добавил Новак и заметил, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.