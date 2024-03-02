Nvidia достигла капитализации в $2 триллиона

В пятницу Nvidia достиг исторической отметки, впервые превысив рыночную стоимость своих акций на 2 триллиона долларов. Этот скачок был вызван оптимистичным отчетом компании Dell Technologies, одного из крупнейших клиентов, и отражает бурный рост рынка искусственного интеллекта (ИИ).

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Цена акций Nvidia подскочила на 4% после того, как компания Dell, один из ключевых производителей серверов с продуктами Nvidia, работающими на основе искусственного интеллекта, опубликовала позитивный прогноз. Dell ожидает значительного увеличения заказов на эти специализированные серверы, что повысит спрос на чипы Nvidia. Акции самой компании Dell отразили этот оптимизм, взлетев на 32% до рекордно высокого уровня.