Google уволил сотрудников за проведение забастовки

Профсоюз Alphabet Workers Union-CWA, представляющий интересы контрактников YouTube Music, заявил, что Google сократил контракты с работниками после их продолжительной забастовки.

Команда из более чем 40 модераторов из Google-подрядчика Cognizant в Остине, штат Техас, была ответственна за утверждение музыкального контента для YouTube Music. В феврале прошлого года они начали забастовку, требуя изменений в политике возврата на работу.

Google утверждает, что решение сократить команду принадлежит Cognizant, а не им. По заявлению представителя Google Кортни Менчини, «контракты с нашими поставщиками по всей стране регулярно заканчиваются в соответствии с их естественной датой окончания».