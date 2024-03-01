«Роснефть» начала продажу своих активов в Германии

«Роснефть» начала продавать свои немецкие активы и хочет завершить процесс к сентябрю, пишет Reuters со ссылкой на представителя Минэкономики ФРГ. На данный момент они находятся под опекой Германии.

Мы проверим это, включая дальнейшие юридические гарантии. Основной целью наших действий остается обеспечение энергоснабжения, особенно обеспечение деятельности PCK Schwedt, — заявили агентству в ведомстве.

Представители нефтегазовой компании информацию не комментировали. Активы «Роснефти» на территории ФРГ, включая главный берлинский нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, были переданы под опеку после начала спецоперации.

Ранее стало известно, что власти Германии хотят национализировать Rosneft Deutschland — дочернее предприятие нефтегазовой компании «Роснефть», находящейся под внешним управлением. Министерство экономики ФРГ пригласило представителей российской фирмы на слушания по этому вопросу.