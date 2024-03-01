СМИ: ФСБ проверяет Киви банк

Федеральная служба безопасности проводит проверку Киви банка на предмет возможного вывода за границу денег, полученных незаконным путем. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РБК.

По словам источников, проверка была начата на прошлой неделе по заявлению Центробанка, ее проводят сотрудники управления «К» ФСБ России.

Одним из поводов, который положил начало доследственным действиям, стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых, в том числе, с территории Украины, пояснил источник издания.

При этом один из сооснователей Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев, подчеркнув, что продал этот бизнес.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у Киви банка. Зампред ЦБ России Ольга Полякова обратила внимание на то, что банк был известен переводами в адрес теневого игорного бизнеса, похищенных средств в пользу подставных лиц, а также другими нелегальными финансовыми услугами. Регулятор неоднократно применял меры, однако Киви банк находил новые способы для их обхода, отметила она.