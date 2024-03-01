Стало известно о возвращении Zara на Украину

Стало известно о возвращении испанского бренда Zara на Украину после двухлетнего отсутствия в стране. Об этом сообщает Financial Times.

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Отмечается, что владеющая данной маркой компания Inditex заявила местным арендодателям, что начнет открывать магазины в начале апреля. При этом в данное время планируется возобновить работу 50 из более чем 80 торговых точек на территории государства.

Так, в первую очередь решено восстановить функционирование 20 магазинов, в том числе трех в Киеве, а затем постепенно еще 30.