«Газпром» объявил о планах продать активы в Северном море

"Газпром интернэшнл лимитед" начал конкурсную процедуру по продаже активов в Северном море, соответствующую заявку компания разместила на электронной торговой площадке Газпромбанка, говорится в сообщении компании.

Начальная цена активов - €344 млн, заявки можно подать с 1 марта, дата проведения торгов и объявления победителя - 6 июня 2024 года.

В частности, планируется продать 50% в совместном предприятии с Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V(WINZ) и 100% в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.

В периметр сделки также входит продажа 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources - держателя доли в консорциуме по разработке месторождения Вингейт.

Wintershall Noordzee также владеет долями в консорциумах по разработке месторождений Силлиманит и Вингейт.

"Газпром интернэшнл лимитед" вошел в состав акционеров WINZ в 2015 году в рамках сделки по обмену активами между "Газпромом" и Wintershall Holding GmbH (сейчас Wintershall Dea). По условиям соглашения компания получила 50% в WINZ.

Добыча WINZ в 2023 году составила более 5 тыс. б/с н.э., ожидается ее рост за счет отдельных проектов разработки.

Силлиманит - газовое месторождение на шельфе британского и нидерландского секторов Северного моря приблизительно в 200 км от побережья Нидерландов. Ведется добыча на двух скважинах, газ с месторождения поставляется в трубопроводную систему Нидерландов.