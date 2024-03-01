Bloomberg оценил рост состояния богатейших россиян

Данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) свидетельствуют об увеличении совокупного состояния богатейших предпринимателей из России за первые два месяца 2024 года - на 11,084 миллиарда долларов, передает агентство «Прайм».

Наибольший рост зафиксирован у бывшего бенефициара компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко. Его состояние возросло на 3,86 миллиарда долларов, до 22,7 миллиарда. Так, предприниматель оказался на шестой строчке рейтинга.

Самый богатый предприниматель - один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин. Вместе с тем его состояние уменьшилось на 37,1 миллиона долларов, до 31 миллиарда. На второй строчке - совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чье состояние упало до 26,8 миллиарда (-710 миллионов долларов). На третьей строчке расположился совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, чей капитал увеличился на 1,51 миллиарда долларов, до 26,2 миллиарда.

Четвертое место занял бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (+1,49 миллиарда долларов, рост до 25,4 миллиарда), пятое - бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его капитал увеличился на 2,08 миллиарда долларов, до 23 миллиардов.