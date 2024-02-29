Эксперт прокомментировала отзыв лицензий у двух банков

Изъятие лицензий у Киви банка и «Гефеста» является тревожным звонком для рынка, заявила CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих») Юлия Хандошко. Об этом пишут «Известия».

Эксперт рассказала, что на текущей неделе Центробанк РФ проводит ряд неформальных встреч с крупными финансовыми институтами. В их рамках идет обсуждение текущей банковской повестки.

По ее мнению, сотрудники и руководство ряда кредитных организаций также, как и специалисты «Гефеста», могли неосознанно нарушить законодательство. В связи с этим, заметила она, у ЦБ РФ могут быть к ним претензии.

Хандошко предположила, что судьба допустивших ошибки представителей банковского сектора может решаться в ходе этих встреч.

«Два года Банк России действовал последовательно и не шел на крайние меры, концентрируясь на оздоровлении банковского сектора. Правила игры были простые и понятные», — отметила CEO.