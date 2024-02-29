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Эксперт прокомментировала отзыв лицензий у двух банков

Изъятие лицензий у Киви банка и «Гефеста» является тревожным звонком для рынка, заявила CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих») Юлия Хандошко. Об этом пишут «Известия».

Эксперт прокомментировала отзыв лицензий у двух банков
© РИА Новости

Эксперт рассказала, что на текущей неделе Центробанк РФ проводит ряд неформальных встреч с крупными финансовыми институтами. В их рамках идет обсуждение текущей банковской повестки.

По ее мнению, сотрудники и руководство ряда кредитных организаций также, как и специалисты «Гефеста», могли неосознанно нарушить законодательство. В связи с этим, заметила она, у ЦБ РФ могут быть к ним претензии.

Хандошко предположила, что судьба допустивших ошибки представителей банковского сектора может решаться в ходе этих встреч.

«Два года Банк России действовал последовательно и не шел на крайние меры, концентрируясь на оздоровлении банковского сектора. Правила игры были простые и понятные», — отметила CEO.

Отзыв лицензии у двух банков подряд (21 февраля у Киви-банка, 28 — у «Гефеста») означает, что правила игры резко изменились, констатировала Хандошко. Она уточнила, что в связи с этим снизилась привлекательность для инвесторов всего банковского сектора в целом.

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