Российской бизнес должен работать в юрисдикции РФ, не выводя средства за границу, где можно лишиться всего. Парламентская газета

«Вкладывать ресурсы нужно в Россию, в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров. Самая надежная защита активов капиталов российского бизнеса, наша сильная суверенная страна», — сказал Путин во время обращения. Ura.ru

Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, с 2025 года в стране необходимо перейти на риск-ориентированный подход и минимизировать проверки, заявил Путин. Lenta.ru