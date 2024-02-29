ВТБ может потерять акционерные права на свою европейскую «дочку»

ВТБ получил уведомление от немецкого банка OWH SE (ранее он назывался VTB Bank Europe) о действиях, направленных на лишение банка ВТБ права владения своей европейской «дочкой», заявили журналистам в пресс-службе ВТБ.

«Банк ВТБ расценивает эти действия как политически мотивированные. В случае развития агрессивных действий с немецкой стороны российская сторона ответит симметрично», — заявили в российском госбанке.

В ВТБ заявили, что OWH SE отрицает права ВТБ на владение немецким банком, требуя возврата дивидендов с 2013 года в размере свыше 433,8 млн евро в срок до 29 февраля 2024 года.

«Мы считаем, что немецкая сторона в попытке лишить ВТБ законных акционерных прав намеренно скрывает информацию о соблюдении ВТБ требований законодательства при приобретении акций европейского структуры и корпоративных реорганизаций, произведенных банком за период с 2001 по 2020 годы, включая реорганизацию VTB Bank (Deutschland) AG в 2017 году», — заявили в ВТБ.

В банке отмечают, что «причины действий немецкой стороны лежат в политической плоскости», и «при дальнейших нападках» ВТБ будет предпринимать ответные меры «против тех, кого когда-то считали партнерами».

«Мы знаем педантичность немцев и не верим, что у них такая короткая память: за много лет право собственности ВТБ на VTB Bank Europe не вызывало у европейских регуляторов никаких вопросов», — отметили в ВТБ.

Frank Media направили запрос в OWH SE.

ВТБ в 2017 году провел реорганизацию европейского субхолдинга, переведя «дочки» в Германии, Австрии и Франции на единую лицензию банка VTB Bank Europe. Этот банк принадлежал ВТБ, однако после введения санкций на российский банк в 2022 году, немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления «дочкой» и лишил его возможности распоряжаться финансовыми активами VTB Bank Europe, отдельно указав, что европейский банк не подпал под ограничения ЕС.

Право голоса было передано доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать банк. С апреля 2023 года VTB Bank Europe приступил к процессу сворачивания операций путем прекращения всех оставшихся деловых отношений с клиентами. В банке отмечали, что процесс ликвидации может занять несколько лет, однако финансовое положение банка позволяет ему выполнить все обязательства без каких-либо ограничений. В конце 2023 года VTB Bank Europe сменил название на OWH SE, которое происходит от имени ранее приобретенного ВТБ франкфуртского банка Ost-West Handelsbank.