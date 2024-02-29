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Два миллионера отказались от гражданства России

Бывшие участники списка Forbes, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России. Об этом со ссылкой на знакомого миллионеров сообщает Forbes.

Два миллионера отказались от гражданства России
© РИА Новости

Бизнесмены отказались от паспортов в посольстве России в Республике Кипр. Сейчас у них осталось лишь гражданство островного государства. На постоянной основе Баронов живет в Швейцарии, а Тимашев — в США.

Миллионеры стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников топ-200 богатейших россиян Forbes, отказавшихся от гражданства России с начала 2022 года. Среди них миллиардеры Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров («Арети»), основатель Coalco Василий Анисимов, основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян, а также бывший миллиардер, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков (признан иноагентом).

Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России

Ранее стало известно, что бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства еще в сентябре 2022 года. Еще в 1990-е годы Анисимов получил гражданство Доминиканской Республики. В декабре 2022 года он стал обладателем паспорта Хорватии. По словам Анисимова, у него не осталось никаких активов в России — только в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и африканских странах. Его состояние оценивают в 1,6 миллиарда долларов.

Компании
Николай Сторонский
Ратмир Тимашев
Андрей Баронов
Рубен Варданян
Василий Анисимов
Игорь Макаров
Олег Тиньков
Юрий Мильнер
Сбербанк КИБ
Тинькофф банк
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