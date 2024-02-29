Два миллионера отказались от гражданства России

Бывшие участники списка Forbes, основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев отказались от гражданства России. Об этом со ссылкой на знакомого миллионеров сообщает Forbes.

Бизнесмены отказались от паспортов в посольстве России в Республике Кипр. Сейчас у них осталось лишь гражданство островного государства. На постоянной основе Баронов живет в Швейцарии, а Тимашев — в США.

Ранее стало известно, что бывший владелец девелоперской компании Coalco International миллиардер Василий Анисимов отказался от российского гражданства еще в сентябре 2022 года. Еще в 1990-е годы Анисимов получил гражданство Доминиканской Республики. В декабре 2022 года он стал обладателем паспорта Хорватии. По словам Анисимова, у него не осталось никаких активов в России — только в Хорватии, ОАЭ, Казахстане и африканских странах. Его состояние оценивают в 1,6 миллиарда долларов.