Производитель Viola подал в суд на ФАС

Viola подала в суд на ФАС из-за йогуртов «Фермерское подворье»
Производитель счёл упаковку конкурента похожей на свою и составил иск после отказа регулятора возбуждать дело.
Из картотеки арбитражных дел следует, что Viola жаловалась региональному управлению ФАС на «Хладокомбинат Партнёр» из-за сходства в дизайне тары.
Антимонопольная служба попросила подписчиков своего Telegram-канала «выразить мнение» по поводу упаковок и решить, можно ли вместо йогурта Viola по ошибке купить продукцию «Фермерского подворья». Участники голосования решили, что схожести нет, пишет РБК.