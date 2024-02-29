Сбер представил сервис для перевода зарплаты в банк по QR-коду

Сбербанк предложил предприятиям, подключившим зарплатный проект в Сбере, сервис для получения реквизитов своих сотрудников для выплат зарплаты по QR-коду. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Предполагается, что решение упростит взаимодействие между работодателем и его сотрудниками.

«С запуском этого сервиса мы открываем новый этап взаимодействия между работодателями и сотрудниками — весь процесс становится моментальным. Сбер предлагает пользоваться им абсолютно бесплатно», — рассказала директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка Екатерина Гарцева.

По ее словам. кроме оцифровки процесса новый сервис делает его еще и экологичным.

Как уточнили в банке, сервис позволяет работодателю сгенерировать QR-код в интернет-банке для юридических лиц СберБизнес. Дальше его можно передать работникам любым удобным способом Отмечается, что сотрудник может отсканировать код в мобильном приложении СберБанк Онлайн или в отделении банка и направить работодателю в СберБизнес номер счета в Сбере, на который он хочет получать зарплату.