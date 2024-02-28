Внутрироссийские перевозки нефтяных грузов в 2024 году выросли

Внутрироссийские перевозки нефтяных грузов с начала 2024 года увеличились до 20,1 млн тонн, прирост составил 2% к уровню 2023 года. Об этом холдинг РЖД сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"По состоянию на 28 февраля, с начала 2024 года внутрироссийские перевозки нефтяных грузов увеличились к уровню 2023 года на 2%, до 20,1 млн тонн. В том числе отгрузка бензина приросла на 6%, до 4,2 млн тонн", - говорится в сообщении.

При этом холдинг отмечает, что несмотря на высокую загрузку инфраструктуры, РЖД увеличили поставки нефтепродуктов для обеспечения внутренних потребителей для Дальнего Востока и Восточной Сибири на 8%, до 3,4 млн тонн, и поставки бензина на 12%, до 0,6 млн тонн.

Также, несмотря на наличие собственных перерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке, более трети объема поставок туда приходится на отдаленные западные регионы Сибири, Урала и Приволжья. С начала 2024 года такие перевозки увеличились на 17%, до 1,3 млн тонн, а поставки бензина выросли на 45%, до 0,2 млн тонн. РЖД отмечают, что подобная нерациональная перевозка занимает дефицитную инфраструктуру восточного направления и мешает перемещению, например, экспортных грузов.

Парк цистерн сети РЖД более чем достаточен для организации перевозок как внутри страны, так и экспортных. В феврале ежесуточно около 18 тыс. нефтебензиновых цистерн стояли без работы на путях необщего пользования, добавили в холдинге.

В РЖД наблюдают тенденцию к использованию вагонов в качестве "складов на колесах". При этом имеются проблемы со сливом цистерн на нефтебазах, преимущественно на юге страны. Есть случаи несвоевременной выгрузки нефтепродуктов морскими терминалами на Дальнем Востоке, в том числе и для получателей в Магаданской области, отмечают в РЖД.