Под брендом Salamander в России начнут выпускать косметику

Munz Group, выкупившая права на бренд Salamander в России и ряде соседних стран, планирует запустить одноименную линейку косметики для ухода за телом. Группа уже ищет топ-менеджмент для руководства направления, пишет «Коммерсант».

Согласно вакансии, в обязанности кандидата входит сбор команды для ведения проекта, поиск и переговоры с производствами, выстраивание продаж в том числе в таких сетях, как «Золотое яблоко», «Лэтуаль» и «Рив Гош».

Спрос на косметику в крупных сетях растет. Так, NielsenIQ по итогам 2023 года отмечает рост продаж всех средств по уходу за телом в денежном выражении на 4,4% год к году. В «Лэтуаль» сообщили, что продажи косметики для тела в 2023 году выросли более чем на 90%, в «Золотом яблоке» — на 22% год к году.

Как отмечает владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман, бренд остаётся популярным у населения среднего и старшего возраста. Однако Munz Group потребуются существенные инвестиции в маркетинг, чтобы заинтересовать потребителей — консервативно настроенный бренд проигрывает в конкуренции «молодым» маркам, которые могут позволить себе эксперименты.