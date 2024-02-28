Раскрыт доход Apple и других IT-гигантов в секунду

Компания Apple в 2023 году зарабатывала каждую секунду по $3074 (около 282,9 тыс. руб.). За весь год корпорация заработала $96,9 млрд, говорится в отчете консалтинговой компании AltIndex.

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Согласно исследованию, в 2023 году Apple продемонстрировала наивысший показатель среди пяти крупнейших технологических компаний — Google, Apple, Meta (признана в России экстремистской и запрещена), Amazon и Microsoft. Отмечается, что после заметного спада во второй половине 2022 года пятерка ведущих IT-гигантов показала уверенное восстановление. Это стало возможным благодаря значительному уменьшению операционных расходов. В итоге к концу 2023 года эти компании отчитались о совокупной выручке в размере $1,6 трлн и чистой прибыли в $290 млрд, из которых более трети пришлось на долю Apple.

Компания Apple также превзошла Microsoft и Alphabet по ежесекундной выручке, которые зарабатывали $2443 и $2115 соответственно. Meta и Amazon замыкают список с заработком $942 и $636 в секунду.