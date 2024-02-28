Зачем на самом деле крупный бизнес переезжает Россию

Перевод бизнеса в юрисдикцию России выгоден компаниям, несмотря на снижение возможности для оптимизации налогов, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской Академии РАНХиГС Антонину Левашенко.

По ее словам, за последние два года десятки отечественных компаний перевели бизнес из зарубежных офшоров в РФ. Среди самых последних примеров – «Яндекс» и «Тинькофф банк». За полтора года компании и физические лица вернули активов более чем на 50 миллиардов долларов.

Как указала эксперт, это выгодно, прежде всего, с точки зрения повышения прозрачности бизнеса. Кроме того, перевод бизнеса из офшоров в Россию может повысить его устойчивость к санкциям и обеспечить более благоприятный налоговый режим, так как налоги будут пополнять государственный бюджет.

Кроме того, на офшорные компании в РФ распространяется ряд ограничений — они не могут получать кредиты ВЭБ.РФ, бюджетные субсидии, инвестиции, госгарантии, а также участвовать в государственных закупках. Сохраняющие международные подразделения компании с августа 2023 года имеют право регистрироваться в специальных административных районах в Калининградской области и в Приморском крае, что дает ряд налоговых преференций — например, право определять налоговую стоимость акций и долей «дочек» международной компании в размере, какой она была на дату переезда.

Левашенко напомнила, что также действует запрет на налоговые проверки за периоды до переезда компании, не взимается налог на зарубежное имущество, используемое для добычи полезных ископаемых — список преференций в САР обширен.