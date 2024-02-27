Суд подтвердил решение об изъятии имущества у концерна «Покровский»

Краснодарский краевой суд подтвердил решение нижестоящей инстанции об изъятии в пользу государства имущества АО «Концерн «Покровский» более чем на 500 млрд руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В октябре источник агентства сообщал, что в казну были изъяты принадлежавшие концерну сельскохозяйственные предприятия, сахарные заводы, мясокомбинаты, компании по производству электрооборудования и строительству, стоимость которых превышает 500 млрд руб.

«Краснодарский краевой суд сегодня подтвердил решение Лабинского городского суда от 23 октября 2023 года об удовлетворении иска генпрокуратуры РФ к Коровайко, Чебанову и подконтрольным им лицам об обращении в казну долей и акций компаний, полученных в нарушение законодательства о противодействии коррупции», – говорится в сообщении. Решение органа вступило в законную силу.