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Казахстанский банк "Фридом Финанс" прекратил операции с российскими картами "Мир"

Казахстанскийбанк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами платежной системы "Мир". Об этом ТАСС сообщили в банке.

"Р2Р переводы во Freedom Banker с/на карту "Мир" более недоступны. Рекомендуем производить платежи и переводы с помощью переводов по номеру телефона в или из Цифра Банка", - сказали в справочной службе банка.

От более подробных комментариев в финансовой организации воздержались.

Эксперт указал на санкционные риски для карт «Мир-UnionPay»

Ранее американский Минфин внес в санкционный список российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), которая обеспечивает обработку операций по российским картам "Мир".

В НСПК в свою очередь сообщили, что санкции не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно, добавили тогда в НСПК.

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