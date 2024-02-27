Казахстанскийбанк "Фридом Финанс" прекратил операции с картами платежной системы "Мир". Об этом ТАСС сообщили в банке.

"Р2Р переводы во Freedom Banker с/на карту "Мир" более недоступны. Рекомендуем производить платежи и переводы с помощью переводов по номеру телефона в или из Цифра Банка", - сказали в справочной службе банка.

В НСПК в свою очередь сообщили, что санкции не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны. Решение о приеме карт "Мир" в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно, добавили тогда в НСПК.