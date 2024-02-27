Центробанк не обнаружил случаев хищения средств с QIWI-кошельков
Центробанк России во время проверки не обнаружил случаев хищения средств с электронных кошельков клиентов Киви банка, однако зафиксировал эпизоды их оформления на других людей. Об этом заявила «Интерфаксу» зампред ЦБ России Ольга Полякова.
Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у Киви банка. Группа компаний Qiwi, комментируя ситуацию, заявила о том, что у Киви банка не было признаков банкротства - это означает, что после ликвидации оставшийся капитал должен перейти российскому бизнесу Qiwi АО «КИВИ».
По словам зампреда ЦБ России Ольги Поляковой, регулятор неоднократно применял меры к банку, однако тот находил новые способы для их обхода.
«Мы не выявили случаев прямого материального ущерба клиентам, например, хищений с их электронных кошельков. Однако мы зафиксировали значительное число случаев, когда банк оформлял кошельки на людей, которые об этом даже не подозревали. А через такие кошельки злоумышленники могут проводить любые незаконные операции, компрометируя ни в чем не повинных людей», - пояснила она.
При этом Полякова добавила, что Киви банк был известен переводами в адрес теневого игорного бизнеса, похищенных средств в пользу подставных лиц, а также другими нелегальными финансовыми услугами.
По данным Агентства по страхованию вкладов, на виртуальных кошельках Киви банка находилось 4,4 млрд рублей. При этом на анонимных кошельках (с лимитом до 15 тыс. рублей) хранилось около 277 млн рублей. В общей сложности таких кошельков насчитывалось 1,3 млн штук.