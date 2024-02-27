Tesla может приостановить свое производство в Германии

Американский автопроизводитель Tesla может приостановить свое производство из-за явного превышения допустимых норм загрязнения окружающей среды, что может означать остановку производства на заводе. Об этом сообщил германский телеканал N-tv со ссылкой на находящееся в его распоряжении письмо Ассоциации водоснабжения Штраусберг-Эркнер (WSE).

По его информации, завод Tesla, который располагается в Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург - прим. ТАСС), нарушил допустимые нормы содержания загрязняющих воду веществ. Показатели свидетельствуют о том, что автопроизводитель уже около двух лет постоянно и в больших объемах сбрасывает в сточные воды фосфор и азот, объем которых в шесть раз больше нормы, отмечает телеканал. WSE в письме мэрам городов этого региона призывает перекрыть сточные трубы Tesla, что, в свою очередь, может означать остановку производства на заводе.