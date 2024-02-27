Акции Сбера идут вверх в преддверии годовых результатов

«Во-первых, вложение в эти бумаги является ставками на растущую экономику, прогнозы по увеличению ВВП России в 2024 году у большинства экономистов, включая зарубежных, позитивны в диапазоне 1,5-2,5% роста. Во-вторых, Сбер уверенно превращается в технологический банк, педалируя в частности тему развития искусственного интеллекта. В-третьих, рынок ожидает снижения ключевой ставки ЦБ во второй половине года, что должно реанимировать потребительское кредитование. Отдельный бонус — монетизация доминирующей рыночной доли на банковском рынке и эффективного операционного менеджмента», — отмечает Суверов.



«Сбербанк сохраняет за собой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй сезона», - согласна аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова. «За 2022 год Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в размере 25 рублей на оба типа акций с доходностью около 10% и рынок надеется, что и на этот раз выплаты будут щедрыми», — отмечает она.



«У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера Герман Греф отмечал, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 года, то есть крупные дивиденды не станут разовой историей. Поэтому акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке», — отмечают в своем отчете эксперты БКС Экспресс.