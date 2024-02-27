Экс-топ-менеджер «Тинькофф» запустил инвестплатформу в ОАЭ

Экс-глава Tinkoff Private Илья Опренко вместе с бывшим управляющим директором и партнером консалтинговых компаний BCG и Oliver Wyman Сергеем Ишковым и бизнесменом Игорем Смирновым создали в ОАЭ платформу по управлению благосостоянием Skyfort, пишет РБК со ссылкой на Опренко.

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Платформа рассчитана на состоятельных россиян и клиентов из стран бывшего СССР с чеком от $250 тысяч до $10 млн и имеет брокерскую лицензию в специальной зоне для финансовых организаций (ADGM), расположенной в Абу-Даби. В дальнейшем Skyfort планирует выйти в один из трех регионов глобального Юга — Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка или Латинская Америка.

Сумма инвестиций в проект не названа, однако Опренко уточнил, что в него вложены собственные средства сооснователей, а также других частных инвесторов. Контролирующим акционером компании является Опренко, в ней работают 25–26 человек в штате и еще около 15 человек помогали в запуске на фрилансе.

«К «Тинькофф» это не имеет никакого отношения», — подчеркнул он.

Инвестплатформа представляет собой единый сервис для состоятельных клиентов и их управляющих, где они могут управлять активами и участвовать в сделках по всему миру, пользоваться всеми услугами и инфраструктурой. Целевой сегмент — клиенты с чеком от $1 млн до $10 млн, в основном до $5 млн, а также affluent-клиенты — люди с состоянием от $250 тысяч до $1 млн. В течение трех кварталов 2024 года фокус будет на работе с клиентами из России, а также из Казахстана, Армении, Грузии, Узбекистана и Азербайджана.

Платформа будет проводить сделки через инфраструктуру стран Европы, США, а также Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Сервис будет работать и на традиционном рынке ценных бумаг, и на private markets (недвижимость, венчур, хедж-фонды, private credit и т.д.), а также, возможно, в сегменте криптовалют, в зависимости от регулирования в той или иной юрисдикции. Skyfort планирует выйти в Ближний Восток и Африку.

По словам Опренко, мир российского клиента за пределами России достаточно шаткий, и правила игры постоянно меняются.

“Концепцию безопасной гавани клиентам из России нужно забыть. Поэтому решение здесь одно — диверсификация и постоянная информированность о происходящем. Нужно следить за регуляторикой и за тем, что говорят местные власти,”— аргументировал он.

Skyfort не стала первым финтех-стартапом бывших топ-менеджеров «Тинькофф Банка»: на Филиппинах в 2022 году Павлом Федоровым и Георгием Чесаковым был основан Salmon — банк. В январе для расширения Salmon приобрел контрольный пакет (57,9%) филиппинского банка Bank of Sta. Rosa (Laguna), с лицензией и сетью отделений, позволяющей предлагать потребительские кредитные и дебетовые продукты, ориентированные на искусственный интеллект, по всей стране. Это позволило привлекать депозиты, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, финансировать средний и малый бизнес, оказывая весь спектр банковских услуг миллионам филиппинцев и малым и средним предприятиям.