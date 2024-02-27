По всей России начали закрываться оставшиеся магазины LG, Bosch и Sony

Последние специализированные магазины LG, Bosch и Sony, большинство которых постепенно перестали работать после начала специальной военной операции, закрываются в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

«По всей России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины LG, Bosch и Sony», — пишет издание.

В техподдержке рассказали, что некоторые магазины будут работать до лета, пока не распродадут остатки товаров, а затем завершат работу.

Участники рынка, опрошенные «Коммерсантом», утверждают, что до этого времени розничные партнеры зарубежных производителей не закрывали магазины, так как пытались избежать штрафов от арендодателей. Покупателей при этом просят не волноваться, так как вместо ушедших из РФ магазинов уже открываются точки продаж поставщиков из Турции и Китая.