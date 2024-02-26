В Qiwi опубликовали комментарий об отзыве лицензии у Киви-банка

Согласно комментарию финансовой организации, у Киви-банка не было признаков банкротства — это означает, что после ликвидации оставшийся капитал должен перейти российскому бизнесу Qiwi АО «КИВИ». В компании также добавили, что приблизительный капитал Киви-банка составляет 25 миллиардов рублей. При этом в организации не уверены в том, что после ликвидации у АО «КИВИ» останутся какие-либо средства.