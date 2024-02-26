СМИ узнали о продолжении экспорта польскими фирмами в РФ

Некоторые польские фирмы в текущий период активно экспортируют товары в Россию с помощью третьих стран. Так, им удается обходить ограничения Запада, передает Rzeczpospolita.

Издание ссылается на результаты исследования консалтинговой фирмы EY.

В сообщении говорится, что из опрошенных более двухсот компаний 47% еще в 2022 году импортировали или экспортировали товары или услуги в Россию и Белоруссию. Данные также свидетельствуют о падении экспорта в Россию на 33%, или 11 миллиардов злотых (около 2,75 миллиарда долларов). Кроме того, зафиксировано увеличение экспорта для стран Евразийского экономического сообщества и Турции - на 57%, или 13 миллиардов злотых (около 3,25 миллиарда долларов).

По данным издания, существенная часть этого оборота может быть реэкспортирована из азиатских стран в Россию в обход санкций.

В сообщении указано, что объем товарооборота увеличился на 400% с такими странами с небольшими рынками, как Киргизия или Армения. И это «должно вызывать подозрения», говорится в публикации.