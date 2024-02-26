Финская компания Konecranes ушла из России

Финская Konecranes приняла решение о ликвидации своей российской «дочки» — АО «Конекрейнс Демаг Рус» с 30-летней историей. Об этом говорится в отчетности компании за 2023 год.

«2 февраля 2024 года единственным акционером общества принято решение о добровольной ликвидации общества», — отмечается в документе.

АО «Конекрейнс Демаг Рус» было основано в 1993 году в Санкт-Петербурге. Единственным акционером являлась финская Konecranes Finland Oy.

Весной 2022 года концерн заявил о прекращении бизнеса в России в связи с геополитической ситуацией. К концу 2022 года филиалы «Конекрейнс Демаг Рус» в ряде российских городов уже прекратили работу.

После расторжения контрактов с российскими партнерами в 2023 году компания вернула авансы ряду морских терминалов, не имея возможности поставить оборудование.

Согласно отчетности, в процессе ликвидации «Конекрейнс Демаг Рус» планирует договориться об исполнении гарантийных обязательств в виде компенсаций.