Назван объем средств, находящихся на виртуальных кошельках Киви банка

Сумма средств, находящихся на виртуальных кошельках Киви банка, составляет 4,4 млрд рублей. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, что АСВ назначили временной администрацией Киви банка. В сообщении говорится, что в данной организации насчитывается порядка 9,3 млн электронных кошельков.

Уточняется, что на анонимных кошельках (с лимитом до 15 тыс. рублей) хранится около 277 млн рублей. В общей сложности таких кошельков насчитывается 1,3 млн штук, указали в АСВ. Средняя сумма остатка средств на одном кошельке составляет 212 рублей.

Кроме того, сообщается, что на электронные кошельки не распространяется действие закона о страховании вкладов. Требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов.