Турецкие бизнесмены рассказали о давлении из-за работы с Россией
США «преследуют» турецкие компании, которые имеют торговые отношения с российской стороной. Об этом сообщило издание Aydınlık со ссылкой на руководителей.
По словам колумниста газеты Исмета Озчелика, декабрьские и январские показатели вызывают беспокойство. Он обратил внимание на значительное падение экспорта с Россией в сравнении с январем 2023 года. Показатель сократился более чем на 30 процентов, указал специалист. По его словам, это произошло из-за санкций и «давления со стороны США».
Колумнист подчеркнул, что фирмы опасаются рестрикций. Он также заявил, что ранее встретился с их руководителями.
«Они сказали следующее: "США преследуют их один на один. Они официально угрожают нам. Мы обращаемся в государственные органы, но они только слушают"», - отметил Озчелик.
В 2024 году турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России.