В ФАС сообщили о замечаниях к «Яндекс Такси»

В ФАС не поддержали фиксацию максимальной цены на услуги такси
У Федеральной антимонопольной службы есть замечания к «Яндекс Такси», заявил замруководителя ведомства Пётр Иванов.
Об этом пишет газета «Известия».
По его словам, алгоритм ценообразования услуг такси, исходя из которого формируется динамическое ценообразование, не раскрывается компанией в полном объёме.
Иванов добавил, что сейчас ФАС продолжает анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть замечания к компании.
Ранее ФАС России заявила, что «Яндекс Такси» занимает доминирующее положение на рынке. При этом ведомство признало, что из-за моратория на проверки возможные меры реагирования ограничены.