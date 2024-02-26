Суд передал в собственность РФ акции заводов группы ЧЭМК

Арбитражный суд Свердловской области передал в собственность государства акции Челябинского электрометаллургического комбината, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы" по требованию Генпрокуратуры.

Об этом говорится в документах суда.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в картотеке суда.

Генпрокуратура подала иск об истребовании в пользу государства имущества в виде обыкновенных акций АО "Серовский завод ферросплавов" (53 461 350 штук), обыкновенных акций АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (643 855 546 штук), обыкновенных акций АО "Кузнецкие ферросплавы" (65 800 539 штук), привилегированных акций АО "Кузнецкие ферросплавы" (1 371 700 штук) из владения АО "Компания эталон".

16 февраля президент РФ Владимир Путин поддержал идею перенести крупное металлургическое производство ЧЭМК за пределы Челябинска. Электродное производство будет полностью закрыто 1 марта. Следующим шагом станет перенос ферросплавного производства, подготовка к этому этапу начинается.

ЧЭМК должен был снизить вредные выбросы, однако, по словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, по электродному производству взятые обязательства не были выполнены.