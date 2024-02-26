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Польша продолжает экспорт товаров в Россию через третьи страны

Польские предприниматели продолжают экспортировать товары в Россию, обходя санкции через третьи страны. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы EY.

Польша продолжает экспорт товаров в Россию через третьи страны
© РИА Новости

Во второй половине прошлого года EY опросила предприятия, работающие на польском рынке, как на них повлияли санкции против РФ. Согласно отчету, в течение 18 месяцев с момента начала конфликта на Украине более двух третей опрошенных компаний внесли изменения в контракты со своими подрядчиками (69%) или даже отказались от импорта или экспорта товаров или услуг с восточных рынков и на них (67%). Более половины (54%) прекратили сотрудничество с одним из своих подрядчиков.

Почти две трети компаний (63%) отслеживают изменения в санкционных списках и вручную проверяют контрагентов. Около 69% — пользуются поддержкой внешних поставщиков. Каждая третья компания (31%) подвергалась риску неумышленного нарушения санкций, а каждая шестая (16%) нарушила санкции.

По подсчету экспертов, после введения антироссийских санкций экспорт товаров и услуг из Польши в Россию сократился на 33%. При этом экспорт в Турцию и страны Евразийского экономического сообщества (Казахстан, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан) резко увеличился на 57%. EY отмечает, что Москва и Минск потенциально могут использовать посредников в других странах для экспорта или импорта подсанкционных товаров.

По сравнению с периодом до введения санкций против России и Белоруссии, то есть с 2019–2021 гг, товарооборот Польши с некоторыми странами Евразии увеличился до нескольких сотен процентов. Так обстоит дело с экспортом в Киргизию, стоимость которого увеличилась на 402%, и в Армению (401%), отмечается в исследовании.

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