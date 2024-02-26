Польша продолжает экспорт товаров в Россию через третьи страны

Польские предприниматели продолжают экспортировать товары в Россию, обходя санкции через третьи страны. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы EY.

Во второй половине прошлого года EY опросила предприятия, работающие на польском рынке, как на них повлияли санкции против РФ. Согласно отчету, в течение 18 месяцев с момента начала конфликта на Украине более двух третей опрошенных компаний внесли изменения в контракты со своими подрядчиками (69%) или даже отказались от импорта или экспорта товаров или услуг с восточных рынков и на них (67%). Более половины (54%) прекратили сотрудничество с одним из своих подрядчиков.

Почти две трети компаний (63%) отслеживают изменения в санкционных списках и вручную проверяют контрагентов. Около 69% — пользуются поддержкой внешних поставщиков. Каждая третья компания (31%) подвергалась риску неумышленного нарушения санкций, а каждая шестая (16%) нарушила санкции.

По подсчету экспертов, после введения антироссийских санкций экспорт товаров и услуг из Польши в Россию сократился на 33%. При этом экспорт в Турцию и страны Евразийского экономического сообщества (Казахстан, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан) резко увеличился на 57%. EY отмечает, что Москва и Минск потенциально могут использовать посредников в других странах для экспорта или импорта подсанкционных товаров.