Эксперт рассказала, какой бизнес в России чаще всего открывают по франшизе

Чаще всего россияне открывают по франшизе рестораны, магазины, пекарни и детские школы. То есть, в этих сферах предприниматели предпочитают использовать готовую бизнес-модель и раскрученный бренд. Об этом "РГ" рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова.

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При этом франшизы в сфере торговли, киберспорте и образовании стали самыми прибыльными по итогам прошлого года, подчеркнула она. А вот открытие с франшизой салонов красоты и медицинских центров стало встречаться гораздо реже, говорит эксперт. По ее словам, это связано с насыщением рынка.

Борисова уточнила, что в прошлом году доля франшиз в открытом бизнесе составила 1,5%, причем, 95% из них были российскими. В целом за прошлый год количество франшиз на рынке увеличилось более чем на 400, как за счет новых игроков, так и за счет ребрендинга.

Эксперт напомнила, ситуация, способствующая развитию франчайзинга в стране, сложилась в 2022 году, когда с российского рынка ушли более 6,2 тысячи компаний. Тогда благодаря франчайзингу рынок вырос на 19%, а количество франшиз на нем увеличилось на 5% (154 штуки) до 3249 штук.

Сегодня за счет высоких цен на заемные ресурсы известные бренды продолжают свое развитие посредством франшиз, экономя на кредитах на развитие сети, отмечает Борисова.