Рыночная стоимость Nvidia впервые превысила $2 трлн

Рыночная стоимость Nvidia на торгах в пятницу впервые преодолела отметку в $2 трлн. Об этом пишет Reuters.

Драйвером роста послужил очередной позитивный прогноз доходов от производителя микросхем, который был опубликован 22 февраля. На новостях капитализация Nvidia в четверг взлетела на $277 млрд, что стало самым крупным однодневным приростом за всю историю Уолл-стрит.

При этом отметку в $1 трлн компания прошла всего восемь месяцев назад. На достижение нового рубежа у Nvidia ушло более чем в два раза меньше времени, чем у Apple и Microsoft.

До этого Nvidia вошла в тройку самых дорогих компаний США по капитализации, обогнав Alphabet.