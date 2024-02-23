В ПИК раскрыли, повлияют ли санкции на сроки строительства жилых домов

Девелоперская группа ПИК продолжит работать как обычно, несмотря на попадание в санкционный список США, сообщила NEWS.ru пресс-секретарь компании Татьяна Гулина-Сейранян. Она подчеркнула, что весь бизнес группы находится на территории России, финансирование также предоставляется отечественными финансовыми учреждениями.

ПИК продолжит работать как обычно. Весь бизнес компании находится в России, проектное финансирование предоставляется российскими банками. Проекты будут строиться и вводиться в эксплуатацию, а квартиры передаваться покупателям, как и раньше, по плану и в срок, — сказала пресс-секретарь.

Представитель ПИК также добавила, что компания вертикально интегрирована, используемые ею технологические платформы и решения являются проприетарными разработками. Гулина-Сейранян подчеркнула, что это увеличивает устойчивость к внешним факторам и значительно снижает риски.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении России. В SDN-лист («специально назначенные лица») включили как физлиц, так и юридические лица РФ из-за событий на Украине. Как следует из документа, совместно Минфин и Госдепартамент США ввели санкции «в отношении более чем 500 целей», кроме того, 90 компаний включены в санкционный список по линии Минторга США. Под ограничения попали, в том числе, ПИК, горнодобывающая компания «Мечел», СУЭК, Национальная система платежных карт — оператор платежной системы «Мир» и другие.