"Вкусвилл" изучает модель потребления в ОАЭ для расширения деятельности компании

Продуктовый ретейлер "Вкусвилл" изучает производственные мощности региона, чтобы оценить применимость бизнес-модели компании в России, которая строится на взаимодействии с локальными производителями. Об этом ТАСС сообщила лидер экспортного направления "Вкусвилла" Виктория Пинчук.

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"Мы воспринимаемся как бренд здоровой и натуральной еды, и сильная сторона "Вкусвилла" в свежих продуктах, которые сложно возить в ОАЭ. Нам интересно понять, какие продукты производятся в регионе и как местные жители оценивают их вкус и качество", - сказала представитель компании на полях международной выставки пищевой индустрии и агропромышленного сектора Gulfood, которая проходит в Дубае.

По словам представителя компании, "Вкусвилл" изучает модель потребления в регионе, взаимодействуя с "представителями различных национальных групп для получения более четкого представления о потребностях и сложностях, с которыми сталкиваются местные жители при организации питания".

В марте 2023 года ретейлер запустил продажу продуктов в Дубае, которые можно заказать через различные сервисы экспресс-доставки, например Careem, Deliveroo, Wee. В январе 2024 года компания вышла в офлайн - ее продукты появились на полках супермаркетов премиум-сегмента Grandiose, работающих в Абу-Даби и Дубае. Ассортимент "Вкусвилла" состоит примерно из 70 товарных позиций. В настоящее время компания поставляет в ОАЭ продукты с долгим сроком хранения, не требующие получения ветеринарного сертификата.