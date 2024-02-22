Австрийский регулятор проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank

Финансовый регулятор Австрии (FMA) проводит расследование в отношении Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с нарушениями в борьбе с отмыванием денег. Об этом банк сообщил в четверг, 22 февраля, в своем годовом отчете, передает Reuters.

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Расследование касается так называемых правилах «знай своего клиента», — ключевом механизме безопасности, предназначенном для предотвращения отмывания денег.

Источник Reuters уточнил, что расследование регулятора касается платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием Cyprus Confidential. Представитель банка сообщил, что банк был проинформирован о выводах регулятора в январе и что он будет обжаловать любое наказание, хотя оно еще не было вынесено.

«Это касается старых платежей до 2020 года», — сказал он.

В рамках расследования, которое может привести к штрафам, регулятор изучал платежи трех клиентов, проведенные в период с 2017 по 2020 год, говорится в годовом отчете банка, добавляя, что он был проинформирован о расследовании в январе 2023 года. Банк заявил, что австрийский регулятор считает, что он «не полностью выполнил свои административные обязательства».

Австрийский банк также находится под расследованием со стороны санкционного ведомства США — Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC). Согласно информации банка, OFAC пыталось прояснить “платежный бизнес…, который RBI ведет с американскими банками-корреспондентами в свете событий, связанных с Россией и Украиной».

«Нарушение санкций США может… привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами», — говорится в сообщении банка.

Российский Райффайзенбанк считается одним из самых крупных западных банков в России, который остался работать в стране после февраля 2022 года. И хотя австрийская банковская группа неоднократно заявляла, что рассматривает различные сценарии ухода из РФ после начала военного конфликта на территории Украины, российский банк продолжает работать.