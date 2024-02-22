На проекте «Арктик СПГ - 2» произвели первую партию СПГ

На проекте "Арктик СПГ - 2" в декабре 2023 года после проведения пусконаладки произведена первая партия СПГ. Об этом говорится в отчете "Новатэка" по итогам 2023 года.

"Проведена буксировка из Мурманской области и установка на Гыдане первой технологической линии "Арктик СПГ - 2" мощностью 6,6 млн тонн СПГ. Платформа имеет вес 640 тыс. тонн и является самым тяжелым перемещаемым объектом в истории мировой СПГ-отрасли. Успешно проведена пусконаладка и в декабре 2023 года получен первый СПГ", - сказано в отчете.

В документе говорится, что проект предусматривает разработку месторождения, строительство терминала Утренний и трех технологических линий по производству СПГ производительностью 6,6 млн тонн в год каждая, суммарной мощностью 19,8 млн тонн, на основаниях гравитационного типа (ОГТ) и объектов производства СГК [стабильный газовый конденсат] общей мощностью до 1,6 млн тонн в год.

"Применение технологической концепции строительства на ОГТ, а также локализация оборудования, материалов и производства в России позволят существенно снизить капитальные затраты и обеспечить низкую себестоимость производимой продукции", - отмечается в отчете.

Кроме того, в нем сообщается, что на конец 2023 года доказанные запасы углеводородов компании по стандартам SEC составили 17,598 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 2,432 трлн куб. м газа и 197 млн тонн жидких углеводородов.