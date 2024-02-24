В Москве разработали уникальные материалы на основе термоэластопластов

Инженеры столичного научно-производственного предприятия «Полипластик» разработали более 10 материалов на основе термоэластопластов (ТЭП). Некоторые из них не имеют аналогов в стране и широко используются в различных отраслях промышленности, например в автомобильной. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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Термоэластопласты — полимерные материалы, которые при обычных температурах обладают свойствами резины, а при повышенных размягчаются, подобно термопластичным полимерам. Такие свойства позволяют использовать их в условиях, где требуется сочетание упругости и пластичности материала.

«Сегодня в Москве свыше 260 предприятий заняты производством химической продукции. Созданный в городе комфортный климат для ведения бизнеса и широкий пул инструментов поддержки позволяют компаниям наращивать производственную базу, увеличивать объемы выпуска и выводить на рынок новые продукты. Так, столичное предприятие разработало 10 материалов на основе термоэластопластов, три из которых не имеют аналогов в России. Их используют при производстве приборных панелей автомобилей, направляющих подушек безопасности и двухкомпонентных рукояток электроинструмента. Компания планирует выпускать в общей сложности до восьми тысяч тонн продукции в год при выходе проекта на полную мощность», — отметил Владислав Овчинский.

Также в планах предприятия в первом полугодии 2024 года запустить серийное производство межтрубных уплотнителей, электротехники, композиционных материалов на основе термоэластопластов для кабельной промышленности, строительства и других отраслей.

По словам руководителя компании Александра Павлова, быстрому развитию проекта по выпуску термоэластопластов способствовали многократно выросшие запросы рынка на разработку и внедрение российских материалов на основе ТЭП. Сегодня уже заключен контракт на поставку специализированной линии, которая позволит производить все виды материалов на основе термоэластопластов, востребованных российской промышленностью.

В прошлом году предприятие организовало производство импортозамещающих труб, в основе которых 97 процентов отечественных компонентов. Продукция обладает высокой износостойкостью, ударной прочностью, также она устойчива к порезам, царапинам и к воздействию химически активных веществ. Вложения в создание нового производства превысили 200 миллионов рублей.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Кроме того, для повышения квалификации столичных промышленников в работе с инновационными производственными технологиями в городе действует образовательный проект «Московская техническая школа». В конце прошлого года там было открыто направление «Передовые химические технологии» для повышения компетенций инженеров при создании в Москве конкурентоспособных продуктов и технологий химической промышленности.