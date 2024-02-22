В работе приложения Райффайзенбанка случился сбой

Клиенты Райффайзенбанка жалуются на работу его мобильного приложения: проблема со входом и нестабильная его работа, рассказали Frank Media несколько клиентов банка. «Вход в онлайн сейчас может быть нестабилен», — сообщается в самом приложении.

В поддержке банка также заявляют, что «приложение сломалось».

«Мы чиним его и постараемся исправить все как можно скорее», — говорит оператор.

Frank Media направили запрос в пресс-службу банка.

Накануне У Райффайзенбанка также наблюдался сбой: не работала оплата мобильной связи и некоторых других услуг через мобильное приложение. В пресс-службе банка Frank Media подтверждали эту проблему: это связано с отзывом банковской лицензии Киви-банка, через сервисы которого производились оплаты услуг части компаний.