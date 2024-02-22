Перечислены ключевые экспортеры игристого вина в Россию

Лидерами по объему ввоза в Россию игристого вина в прошлом году стали Италия, Латвия и Литва. В общей сложности оттуда импортировали продукции на сумму в $319 млн, передает РИА Новости.

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Агентство сослалось на данные из открытых источников. Также в топ-10 попали Азербайджан и Германия.

Отмечается, что Латвия ввезла в РФ игристого вина на $167 млн. На второй строчке расположилась Италия ($90 млн), на третьей — Литва ($62 млн), на четвертой и пятой строчках — Польша и Франция ($16 млн и $3,5 млн соответственно). Затем идут Испания ($3,4 млн), Грузия ($2,4 млн), Армения ($2,1 млн), Азербайджан ($0,9 млн), Германия ($0,7 млн).

В минувшем году российская сторона в целом импортировала игристого вина на 348 миллионов долларов (-0,9% к уровню предыдущего года).