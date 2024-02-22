BASF и LetterOne останутся владельцами бизнеса Wintershall в РФ

Компании BASF и LetterOne, которые являются акционерами германской Wintershall Dea, останутся владельцами ее бизнеса, связанного с Россией, после продажи зарубежных активов британской Harbour Energy, говорится в отчете Wintershall Dea.

"Юридическое отделение бизнеса, связанного с Россией, продолжается; BASF и LetterOne останутся владельцами компании, владеющей бизнесом, связанным с Россией", - сказано в документе.

Само закрытие сделки BASF, LetterOne и Harbour Energy, в результате которой нефтегазовый бизнес Wintershall Dea, за исключением связанных с Россией предприятий и газотранспортного бизнеса в Германии, перейдет к британской компании, ожидается в четвертом квартале 2024 года.

Глава Wintershall Марио Мерен заявил, что решение Wintershall Dea об уходе из России имело серьезные последствия для компании, она ведет реструктуризацию бизнеса.

"Уход из России был правильным и единственным возможным решением, но оно имело глубокие последствия. В течение года мы работали над шагами по оптимизации компании и обеспечению нашей конкурентоспособности с учетом снижения добычи и запасов", - приводятся слова Мерена в отчете.

Он отметил, что компания объявила и в сентябре уже начала процесс реорганизации.