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Немецкие власти разрешили использовать софт SAP в России

Федеральное управление экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA) выдало разрешение на экспорт в Россию немецкого программного обеспечения SAP. Оно действует до 31 марта 2025 года, пишут «Ведомости».

Германия разрешила использовать софт SAP в России
© globallookpress.com

Генеральная лицензия BAFA на софт действует только для дипломатических и консульских представительств ЕС в России, части международных организаций, а также для российских дочерних структур компаний, зарегистрированных в ЕС и Швейцарии.

Разрешение допускает продажу, доставку, передачу или экспорт ПО, а также оказание сопутствующих услуг. Осуществление платежей за софт от SAP возможно от российских лиц, если они не являются подсанкционными.

Уход SAP из РФ подтолкнул развитие российских сервисов по его поддержке

До сих пор SAP в России используют примерно в двух тысячах организаций. Среди них такие крупнейшие холдинги как «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.видео-Эльдорадо», «Черкизово».

Напомним, в марте 2022 года SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в России, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС. А с 20 марта 2024 года компания обещала закрыть доступ к своим облачным услугам клиентам из России.

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