Названо число японских фирм, которые продолжают работать в РФ
34,9% японских фирм работают России в прежнем формате. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Японскую организацию содействия развитию внешней торговли (JETRO).
Указанное значение на 4 процентных пункта выше показателя мая-июня прошлого года.
О прекращении деятельности в России сообщили 25,4% компаний. Доля таких фирм оказалась на 9,2 процентных пункта больше в сравнении с предыдущим опросом.
Также данные организации свидетельствуют о сокращении числа компаний, которые частично прекращают свою деятельность (с 50% до 34,9%). В целом фирм, которые частично или полностью прекращают свою деятельность в России, стало 60,3%, что на 5,9 процентного пункта меньше, чем в прошлом году.
Участниками опроса стали 63 организации.
Ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков рассказал, какие французские фирмы продолжают вести деятельность на территории России. В беседе с РИА Новости он заявил, что даже в условиях санкционной волны в РФ продолжает работать крупный семейный французский бизнес, не участвующий в IPO, и более мелкий бизнес, который не взаимодействует с США.