Названо число японских фирм, которые продолжают работать в РФ

34,9% японских фирм работают России в прежнем формате. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Японскую организацию содействия развитию внешней торговли (JETRO).

© Unsplash

Указанное значение на 4 процентных пункта выше показателя мая-июня прошлого года.

О прекращении деятельности в России сообщили 25,4% компаний. Доля таких фирм оказалась на 9,2 процентных пункта больше в сравнении с предыдущим опросом.

Также данные организации свидетельствуют о сокращении числа компаний, которые частично прекращают свою деятельность (с 50% до 34,9%). В целом фирм, которые частично или полностью прекращают свою деятельность в России, стало 60,3%, что на 5,9 процентного пункта меньше, чем в прошлом году.

Участниками опроса стали 63 организации.