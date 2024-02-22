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Названо число японских фирм, которые продолжают работать в РФ

34,9% японских фирм работают России в прежнем формате. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Японскую организацию содействия развитию внешней торговли (JETRO).

Названо число японских фирм, которые продолжают работать в РФ
© Unsplash

Указанное значение на 4 процентных пункта выше показателя мая-июня прошлого года.

О прекращении деятельности в России сообщили 25,4% компаний. Доля таких фирм оказалась на 9,2 процентных пункта больше в сравнении с предыдущим опросом.

Также данные организации свидетельствуют о сокращении числа компаний, которые частично прекращают свою деятельность (с 50% до 34,9%). В целом фирм, которые частично или полностью прекращают свою деятельность в России, стало 60,3%, что на 5,9 процентного пункта меньше, чем в прошлом году.

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Участниками опроса стали 63 организации.

Ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков рассказал, какие французские фирмы продолжают вести деятельность на территории России. В беседе с РИА Новости он заявил, что даже в условиях санкционной волны в РФ продолжает работать крупный семейный французский бизнес, не участвующий в IPO, и более мелкий бизнес, который не взаимодействует с США.

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