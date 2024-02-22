Россельхознадзор оценил перспективу снятия запрета на ввоз корма Farmina

Данных, поступивших от ветеринарной службы Сербии по выявленным нарушениям в кормах для домашних животных от сербского предприятия Farmina, недостаточно для снятия ограничений на их ввоз в Россию. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

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В ведомстве добавили, что проводят совместную работу с сербской службой, ей направлена разъясняющая информация о требованиях, запрошены дополнительные материалы. Вопрос о снятии ограничений могут рассмотреть после предоставления исчерпывающих данных о соответствии кормов российским стандартам.

В Россельхознадзоре также отметили, что в Сербии имеется два предприятия Farmina. Ограничения действуют на поставки с RS-34-008 Farmina Pet Foods, в продукции которого обнаружили нарушения. Поставки влажного корма с другого завода, RS-34-034 Farmina Pet Foods Doo, продолжаются.

Напомним, что с 31 января Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию кормов с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за повторного выявления в них мышьяка. В самой компании утверждают, что уровень вещества в продукции ниже предельно допустимого.