В январе 2023 года россияне массово отвернулись от ипотеки — выдачи кредитов на жилье в стране упали втрое по сравнению с декабрем 2023-го. Такие данные приводят специалисты Скоринг бюро, передают «Известия».

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В первый месяц года российские банки выдали 61 тысячу ссуд на 235,6 миллиарда рублей. В декабре прошлого года показатели были на уровне 178,4 тысячи и 783,7 миллиарда рублей. В том числе замедлились темпы выдачи льготной ипотеки — объемы сократились с 655 миллиарда до 189 миллиардов рублей.

Для рыночной ипотеки динамика оказалась не такой сильной — минус 35 процентов по сравнению с декабрем, до 86 миллиардов рублей. В Центробанке связывают спад интереса к ипотеке с длинными праздниками. Однако среди влияющих на спрос факторов стоит учитывать ужесточение условий выдачи льготных кредитов на жилье.