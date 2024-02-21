В QIWI Kazakhstan заявили, что пытаются восстановить прежний режим работы своих сервисов

QIWI Kazakhstan разбирается в ситуации с отзывом Банком России лицензии у Киви-банка и работает над возвращением к прежнему режиму функционирования своих сервисов. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

"Киви-банк является одним из наших партнеров. <...> Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам. Мы работаем над возвращением к прежнему режиму работы всех наших сервисов", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что недавно QIWI разделила бизнес на российский и международный.

"В российском контуре остался Киви-банк, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory. QIWI Kazakhstan является частью международного бизнеса QIWI PLC, и компания будет развиваться в рамках глобальной стратегии", - пояснили там.

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у Киви-банка из-за высокорисковых операций и расчетов пользователей с теневым сектором. Это первый отзыв банковской лицензии в стране с 2022 года. Причиной отзыва лицензии с 21 февраля ЦБ называет участие банка в расчетах между физическими лицами и теневым бизнесом - криптообменниками, букмекерскими конторами, онлайн-казино. Кроме того, Киви-банк обходил введенные регулятором ограничения.