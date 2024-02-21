"Тинькофф" не увидел серьезных проблем в работе с китайскими банками

"Тинькофф" не наблюдает серьезных проблем в работе с китайскими банками, отклонения банковских переводов периодически случаются, но это результат естественного процесса проверки операций комплаенсом в любом банке. Об этом ТАСС сообщил руководитель управления продуктов "Тинькофф бизнеса" Леонид Назаров.

Ранее "Известия" со ссылкой на генерального директора АО "Первая группа" Алексея Порошина сообщили, что три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China.

"Для нас China Construction Bank и Bank of China всегда были одними из самых надежных банков с точки зрения обработки наших переводов. Серьезных проблем в работе с китайскими банками мы не наблюдаем. Отклонения банковских переводов периодически случаются, но это результат естественного процесса проверки операций комплаенсом в любом банке. На данных момент доля отклонений не превышает 1-2%, что является нормой уже многие годы", - сказал Назаров.

Руководитель управления продуктов "Тинькофф бизнеса" также отметил, что в "Тинькофф" тщательно изучаюют, какие именно переводы вызывают повышенное внимание со стороны китайских банков, и предупреждают клиентов о подобных деталях.

"Мы также даем рекомендации, как правильно оформить перевод и как отвечать на запросы китайских банков, чтобы шансов на успешное проведение перевода было больше", - добавил он.

Кроме того, по его словам, "Тинькофф" регулярно общается с китайскими корреспондентами и синхронизируется по требованиям и нововведениям, связанным с ВЭД.