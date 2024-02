"Тинькофф" не увидел серьезных проблем в работе с китайскими банками

Ранее "Известия" со ссылкой на генерального директора АО "Первая группа" Алексея Порошина сообщили, что три из четырех крупнейших банков Китая прекратили принимать платежи из российских подсанкционных кредитных организаций с начала этого года. Такие ограничения ввели Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China.